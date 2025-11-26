На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что у ФБР может быть ДНК якобы снежного человека

Metro: у ФБР может быть ДНК Бигфута
Cliff Owen/AP

Федеральное бюро расследований в США обнародовало материалы своего архива, касающиеся одного из самых загадочных персонажей американского фольклора — бигфута. 22 рассекреченных документа проливают свет на официальное расследование агентства о возможном существовании этого существа, проведенное в 1970-х годах, пишет Metro.

Инициатором расследования выступил Питер Бирн, директор «Информационного центра и выставки Бигфута» из Орегона. В 1976 году он обратился в ФБР с просьбой провести экспертизу необычного образца — 15 волосков с фрагментом кожи, которые, по его мнению, могли принадлежать легендарному снежному человеку.

Изначально в ФБР отнеслись к запросу с осторожностью, указав, что лаборатория занимается в основном криминалистикой для правоохранительных органов. Однако после того, как историей заинтересовались такие издания, как New York Times и Washington Star-News, агентство дало согласие на анализ.

Результаты, однако, разочаровали энтузиастов. В письме от декабря 1976 года заместитель директора ФБР Джей Кокран сообщил Бирну, что волосы принадлежали оленю. На этом официальное расследование ФБР было закрыто в 1977 году.

Несмотря на вердикт ФБР, поиски Бигфута не прекратились. Как отмечает доктор Джейми Льюис из Кардиффского университета, изучающий это сообщество, современные исследователи-любители, или «бигфутеры», активно используют передовые технологии — дроны, тепловизоры и параболические микрофоны — в надежде найти доказательства.

«Как социолог науки, меня действительно интересует, как обычные люди создают знания, используя научную риторику и технологии», — комментирует он.

Подавляющее большинство этих энтузиастов считает бигфута реальным биологическим существом, которое еще предстоит официально открыть и классифицировать.

Ранее на картах Google Maps была обнаружена таинственная «дверь» в Антарктиде, удивившая соцсети.

