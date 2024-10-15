Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На картах Google Maps обнаружена таинственная «дверь» в Антарктиде, удивившая соцсети

Daily Mail: таинственная дверь, найденная на спутниковых снимках Антарктиды, удивила людей

close
Google Maps

На картах Google Maps обнаружена таинственная «дверь» в Антарктиде, удивившая соцсети, пишет Daily Mail.

Пользователи соцсетей обнаружили на спутниковых изображениях Антарктиды объект, напоминающий людям «дверной проем». Он расположен к юго-востоку от японской станции Сёва и вызвал волну обсуждений в сети. Комментаторы начали выдвигать свои теории о том, что это может быть дом Бигфута или шаттл из «Звездного пути».

Однако, как выяснили ученые, никакой мистики в этом открытии нет. Профессор гляциологии Бетан Дэвис из Университета Ньюкасла, проанализировав данные со снимка, объяснила, что это айсберг, который застрял на мелководье и сейчас тает.

«Это особенность района неподвижного морского льда в Восточной Антарктиде», — сообщила она.

Вулканолог профессор Джон Смелли добавил, что вершина «дверного проема» могла образоваться в результате таяния льда .

«Я почти уверен, что это просто естественное явление, и волноваться тут не о чем», — резюмировал он.

Туристы доверились Google Maps и заблудились в австралийской пустыне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами