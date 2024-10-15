На картах Google Maps обнаружена таинственная «дверь» в Антарктиде, удивившая соцсети, пишет Daily Mail.

Пользователи соцсетей обнаружили на спутниковых изображениях Антарктиды объект, напоминающий людям «дверной проем». Он расположен к юго-востоку от японской станции Сёва и вызвал волну обсуждений в сети. Комментаторы начали выдвигать свои теории о том, что это может быть дом Бигфута или шаттл из «Звездного пути».

Однако, как выяснили ученые, никакой мистики в этом открытии нет. Профессор гляциологии Бетан Дэвис из Университета Ньюкасла, проанализировав данные со снимка, объяснила, что это айсберг, который застрял на мелководье и сейчас тает.

«Это особенность района неподвижного морского льда в Восточной Антарктиде», — сообщила она.

Вулканолог профессор Джон Смелли добавил, что вершина «дверного проема» могла образоваться в результате таяния льда .

«Я почти уверен, что это просто естественное явление, и волноваться тут не о чем», — резюмировал он.

Туристы доверились Google Maps и заблудились в австралийской пустыне.