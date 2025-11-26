Генерал рассказал, откуда беспилотники могли атаковать Чувашию

Украинские беспилотники, атаковавшие Чебоксары в ночь на 26 ноября, могли быть запущены с территории России. Об этом aif.ru рассказал генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик Владимир Попов.

«Безусловно, долететь беспилотникам до Чебоксар из Украины практически нереально. Скорее всего, в этом случае использовались близлежащие местности, откуда «засланные» специалисты за вознаграждение выполняют эти задачи», — объяснил генерал.

По его словам, беспилотники могли лететь на малых высотах вдоль Волги. Попов также добавил, что их могли запустить со знанием точного расположения всех изгибов реки.

«Все-таки река широкая, над ней можно безопасно пройти, люди не обратят внимания. А потом беспилотники могли выйти к объектам, заданным в полетной программе», — сказал генерал.

До этого глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары пострадали два человека и были повреждены два жилых дома.

Ранее в Чувашии провели эвакуацию после атаки украинских дронов.