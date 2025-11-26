Хуснуллин указал на «перекос» ипотечного рынка России

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на форуме Domclick Digital отметил, что при доле рыночной ипотеки всего в 18% от общего спроса наблюдается явный перекос в пользу льготных ипотечных программ. Об этом пишет ТАСС.

«У нас за всю историю ипотеки произошел небывалый перекос. Доля рыночной ипотеки осталась в 18%. Мы на сегодняшний день поддерживаем рынок жилищного строительства и гарантируем вложения граждан с использованием льготных программ кредитования. Нам это очень дорого обходится. Люди, которые взяли ипотеку под 2%, 6% и 8%, они разницу из бюджета получают ежемесячно», — подчеркнул Хуснуллин.

Он уточнил, что объем такой поддержки достигает 1,9 трлн рублей. «Мы покрываем эту разницу, чтобы поддерживать стабильность условий кредитования для граждан», - добавил Хуснуллин.

Распространение семейной ипотеки на вторичные квартиры не повлияет на их стоимость, сказал «Газете.Ru» глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский. Он пояснил, что цены на вторичном рынке определяются людьми, а не застройщиками.

