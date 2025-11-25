Россиянам пообещали, что вторичные квартиры не подорожают из-за семейной ипотеки

Распространение семейной ипотеки на вторичные квартиры не повлияет на их стоимость, сказал «Газете.Ru» глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский. Он пояснил, что цены на вторичном рынке определяются людьми, а не застройщиками.

По мнению Рогачевского, распространение семейной ипотеки на вторичку — здравая и давно напрашивающаяся инициатива. Для многих семей это станет хорошим подспорьем в улучшении своих жилищных условий, уверен аналитик.

«Касательно цен, сомневаюсь, что будут сильные колебания, потому что застройщики не оказывают прямого воздействия на вторичный рынок жилья. В основном вторичный рынок регулируется живыми людьми, решившими продать или обменять квартиру, и им нет смысла ставить на продажу квартиру выше рынка. Бесконтрольно повышать цены, как делают застройщики, просто не получится. Повышение будет в районе 10–15%, но на это больше будут влиять экономические факторы, нежели человеческие. Просто все станет дороже», — сказал Рогачевский.

По его словам, в Москве средняя стоимость однокомнатной квартиры-первички и однокомнатной квартиры-вторички практически не отличается, в то время как двухкомнатные различаются больше чем в два раза. Средняя стоимость вторичной двухкомнатной квартиры в Москве составляет 15,2 млн рублей, первичной — около 37 млн, констатировал Рогачевский. Он добавил, что для многих семей это неподъемная цена. Аналитику кажется логичным, что для построения семьи с детьми лучше двухкомнатная квартира, нежели однушка. Таким образом, озвученная инициатива позволит расширить свои возможности семьям и улучшить качество жизни, заключил Рогачевский.

С 1 апреля 2025 года семейную ипотеку в России распространили на вторичное жилье. По программе можно приобрести готовое жилое помещение в многоквартирном доме на вторичном рынке. Однако пока действуют ограничения: льготную ипотеку под ставку 6% можно взять на вторичку только в 901 городе России — там, где уровень строительства жилья низкий. Осенью 2025 года в Госдуме несколько фракций и комитет по защите семьи предложили распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок по стране, уже направлено официальное письмо министру финансов Антону Силуанову. Но глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков публично сказал, что не поддерживает идею льготной семейной ипотеки на всю «вторичку» — по его логике программа должна прежде всего стимулировать новостройки, а расширение на вторичный рынок может навредить стройке.

Ранее россиянам посоветовали пока не покупать квартиры на вторичке.