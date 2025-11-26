На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный петербуржец забросал коктейлями Молотова рабочих, устанавливающих подсветку на дом

В Петербурге мужчина забросал рабочих коктейлями Молотова
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге пьяный 62-летний мужчина забросал коктейлями Молотова рабочих, которые устанавливали подсветку. Об этом сообщает региональная вневедомственная охрана.

Инцидент произошел в темное время суток 26 ноября на проспекте Стачек. Пьяный житель одного из домов выразил недовольство по поводу работ по установке подсветки фасада.

После этого мужчина изготовил две бутылки с зажигательной смесью, поджег их и бросил из окна. Одну в сторону рабочих, другую — в их служебную машину.

Однако горючая жидкость не разлилась и не воспламенилась — благодаря этого повреждений удалось избежать. Росгвардейцы и полицейские, прибывшие на место, задержали агрессора и доставили его в отдел.

Ранее в польских пограничников бросили коктейль Молотова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами