Пьяный петербуржец забросал коктейлями Молотова рабочих, устанавливающих подсветку на дом

В Петербурге пьяный 62-летний мужчина забросал коктейлями Молотова рабочих, которые устанавливали подсветку. Об этом сообщает региональная вневедомственная охрана.

Инцидент произошел в темное время суток 26 ноября на проспекте Стачек. Пьяный житель одного из домов выразил недовольство по поводу работ по установке подсветки фасада.

После этого мужчина изготовил две бутылки с зажигательной смесью, поджег их и бросил из окна. Одну в сторону рабочих, другую — в их служебную машину.

Однако горючая жидкость не разлилась и не воспламенилась — благодаря этого повреждений удалось избежать. Росгвардейцы и полицейские, прибывшие на место, задержали агрессора и доставили его в отдел.

