На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три парикмахера побрились налысо в знак извинения перед ребенком за плохую стрижку

Парикмахеры из Малайзии побрились наголо после неудачной стрижки подростка
true
true
true

В Малайзии парикмахеры побрили головы наголо, чтобы извиниться за неудачную стрижку клиента. Об этом сообщает MS News.

Жительница города Кулай в штате Джохор рассказала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о неудачном визите ее сына-подростка в парикмахерскую в городском ТЦ AEON Mall. По словам женщины, получившаяся стрижка выглядела так, будто сына «укусила собака».

Управляющий салона немедленно обратился к матери мальчика с извинениями и пообещал вернуть деньги, после чего ее пост был удален, а 21 ноября в соцсетях появилось видео, на котором три парикмахера бреют себе головы в знак раскаяния.

Даже основательница салона Джейнис Тео подстриглась электробритвой в знак поддержки команды. Также она сообщила о проведении внутренней проверки, по итогам которой сотрудники, которые сделали стрижку мальчику, начали переподготовку.

«Одна ошибка не определяет отношение команды, но принятие ответственности может сформировать направление развития бренда», — заявила бизнесвуман.

Ранее тату-мастер попал под суд после того, как сделал татуировку на спине 14-летнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами