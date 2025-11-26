Три парикмахера побрились налысо в знак извинения перед ребенком за плохую стрижку

В Малайзии парикмахеры побрили головы наголо, чтобы извиниться за неудачную стрижку клиента. Об этом сообщает MS News.

Жительница города Кулай в штате Джохор рассказала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о неудачном визите ее сына-подростка в парикмахерскую в городском ТЦ AEON Mall. По словам женщины, получившаяся стрижка выглядела так, будто сына «укусила собака».

Управляющий салона немедленно обратился к матери мальчика с извинениями и пообещал вернуть деньги, после чего ее пост был удален, а 21 ноября в соцсетях появилось видео, на котором три парикмахера бреют себе головы в знак раскаяния.

Даже основательница салона Джейнис Тео подстриглась электробритвой в знак поддержки команды. Также она сообщила о проведении внутренней проверки, по итогам которой сотрудники, которые сделали стрижку мальчику, начали переподготовку.

«Одна ошибка не определяет отношение команды, но принятие ответственности может сформировать направление развития бренда», — заявила бизнесвуман.

