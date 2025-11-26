«СМИ — не обслуга»: в СПЧ раскритиковали запрет снимать заседания в воронежской Думе на телефон

В городской думе Воронежа запретили журналистам снимать заседания на мобильные телефоны. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что решение ограничивает права СМИ и будет усложнять их работу.

«Я считаю, что это ограничение [прав журналистов]. Депутаты не идут в ногу со временем — мы пришли к тому, что многие журналисты используют телефон как диктофон и видеокамеру, это их главный рабочий инструмент. Мир настолько изменился, что таскать большую аппаратуру зачастую просто неудобно. А если мы говорим про журналистов, то им нужно еще дополнительно аккредитовывать человека, который этой большой аппаратурой владеет, умеет ей управлять. Аккредитоваться на какое-то мероприятие корреспонденту, оператору и фотографу сложнее — они должны указать технику», — сказала она.

Меркачева объяснила, что съемка официальных мероприятий на телефон может выглядеть странно, однако региональные чиновники должны идти журналистам на встречу.

«Нам сложно представить серьезное мероприятие, на котором министра [снимают на телефон], председателя правительства или президента. Мягко говоря, было бы странно. На официальных мероприятиях это недопустимо, поскольку есть протокол. Региональная дума скажет, что у них на местном уровне это официальное мероприятие — у них есть собственный протокол, они считают, что видеосъемка должна быть качественной. Когда депутату телефоном в нос тычут, ему не очень приятно. Но на мой взгляд, нужно максимально идти навстречу журналистам, уважать их труд, не строить местным депутатам, что они в ранге министра», — заявила член СПЧ.

Правозащитница подчеркнула, что депутаты и СМИ должны прийти к общему мнению по вопросу съемки.

«На месте депутатов я бы сказала им: «разрешаем [съемку на телефон]». Запретить проще всего и это не совсем, на мой взгляд, правильно, это не конструктивно. Важно, чтобы они на равных разговаривали. Депутаты бы сказали: «нам не очень приятно, давайте сделаем вот так, но мы вам поможем». Может быть, технику закупила дума и сказала: «вот, пожалуйста, у нас есть аппаратура — на нее снимаете». СМИ — не обслуга власти, оно не должно быть таким. СМИ — полноценный социальный институт», — добавила она.

О том, что журналистам запретили снимать заседания городской думы Воронежа на мобильные телефоны, сообщил местный депутат Артем Рымарь, отметив, что соответствующие изменения внесли в положение об аккредитации представителей СМИ. В беседе с «Осторожно Media» Рымарь назвал решение «странным» и предположил, что оно может быть связано с нежеланием всесторонне оценивать заседания со стороны представителей СМИ.

Ранее в Кремле заявили, что не хотят переговоров по Украине через СМИ.