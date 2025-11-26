На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минцифры хотят создать государственную систему связи

Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи
Минцифры России

Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что «общественные отношения в сфере связи характеризуются отсутствием систем связи, позволяющих обеспечить устойчивое информационное взаимодействие» госорганов и федеральных органов.

Подробной информации о том, что из себя будет представлять эта система связи, пока нет.

До этого в Минцифры сообщили, что с 10 ноября российские операторы связи внедрили новый механизм обеспечения безопасности — период «охлаждения» для сим-карт. Отмечается, что он вводится по требованию регулятора и направлен на предотвращение использования мобильных номеров в управлении беспилотниками во время атак.

В свою очередь «Известия» сообщали, что Минцифры обновили перечень ресурсов, которые продолжают работать в периоды введенных ограничений мобильного интернета. В перечень внесли «Почту России», систему цифровой маркировки «Честный знак», РЖД, навигационный сервис 2ГИС.

Ранее сообщалось, что в России введут платформу по борьбе с кибермошенниками.

