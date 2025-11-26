В Минцифры хотят создать государственную систему связи

Минцифры РФ предлагает создать государственную систему связи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что «общественные отношения в сфере связи характеризуются отсутствием систем связи, позволяющих обеспечить устойчивое информационное взаимодействие» госорганов и федеральных органов.

Подробной информации о том, что из себя будет представлять эта система связи, пока нет.

До этого в Минцифры сообщили, что с 10 ноября российские операторы связи внедрили новый механизм обеспечения безопасности — период «охлаждения» для сим-карт. Отмечается, что он вводится по требованию регулятора и направлен на предотвращение использования мобильных номеров в управлении беспилотниками во время атак.

В свою очередь «Известия» сообщали, что Минцифры обновили перечень ресурсов, которые продолжают работать в периоды введенных ограничений мобильного интернета. В перечень внесли «Почту России», систему цифровой маркировки «Честный знак», РЖД, навигационный сервис 2ГИС.

Ранее сообщалось, что в России введут платформу по борьбе с кибермошенниками.