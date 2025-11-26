Россиянам объяснили, как не жить отложенной жизнью

Желание переместиться на годы вперед, в тот временной отрезок, где сбудутся все мечты, характеризует человека как оптимистичного и стремящегося к открытиям. Однако за этим часто скрывается нежелание бороться с трудностями и неумение жить настоящим. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

«Отсроченная жизнь — их главный враг. Они мыслят мечтами: «Вот получу эту работу, вот перееду, вот встречу того самого человека... — тогда и начнется настоящая жизнь». К сожалению, в ожидании светлого будущего, у них может пройти вся жизнь», — сказал специалист.

Людям, которых тянет в будущее, он посоветовал спросить себя, от какой реальной проблемы или дискомфорта хочется убежать и что для ее решения можно сделать прямо сейчас.

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева до этого говорила, что важно хвалить себя даже за небольшие достижения и чувствовать радость от прогресса, не стремясь к идеальной картинке. Кроме того, важно практиковать осознанность и учиться сосредотачивать внимание на процессе здесь и сейчас. Именно такие простые действия, по ее словам, помогут побороть синдром отложенной жизни.

