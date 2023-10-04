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Дом британки едва не сгорел из-за зарядки для iPhone

Daily Mail: британка рассказала, что из-за зарядки для iPhone в ее доме начался пожар

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Жительница Англии рассказала, что ее дом едва не сгорел из-за зарядного устройства для iPhone, пишет Daily Mail. Женщина вовремя почуяла запах гари и успела потушить огонь собственными силами.

Как рассказала британка, она сняла телефон с зарядки и не стала вытаскивать ее из розетки, после чего ушла в другую комнату. Через несколько минут женщина почувствовала сильный запах гари.

«Я лежала в постели и чувствовала запах, который мне показался запахом горящего электрического оборудования. Я подумал, что это, возможно, пахнет из вентиляционных отверстий», — рассказывает она.

Женщина хотела подняться на чердак, чтобы проверить проводку, но увидела, как из соседней комнаты валит дым. Она открыла дверь и обратила внимание, что зарядное устройство в розетке расплавилось, а на ковре появились очаги возгорания. Британка потушила пожар своими силами и рада, что в этот момент была дома.

«К счастью, сейчас школьные каникулы, поэтому мы с детьми были дома. Это могло бы обернуться катастрофой», — считает женщина.

Ранее пользователи iPhone 15 Pro Max пожаловались на сильный нагрев во время зарядки.

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