97-летнюю петрозаводчанку лишили сбережений под предлогом повышения пенсии

В Петрозаводске 97-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в УМВД по республике.

Недавно пенсионерка получила звонок от неизвестного, который назвался сотрудником пенсионного фонда и сообщил ей о повышении пенсии, попросив продиктовать паспортные данные.

Затем мошенники позвонили снова, уже от имени прокуратуры, сообщая о противоправных действиях от имени пенсионерки, и подключили «юриста», который убедил женщину, что нужно оформить запрет на кредиты и продажу имущества и задекларировать деньги.

Женщина собрала 500 тыс. рублей, спрятала их в банку из-под кофе и положила ее в подарочный пакет, накрыв сверху упаковкой макарон. Эту посылку она отдала курьеру. Жертва мошенничества ждала, что ей вернут деньги, но этого не случилось, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для поимки злоумышленников.

