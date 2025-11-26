На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нутрициолог рассказала, как избежать сонливости после обеда

Нутрициолог Косенкова: избежать сонливости днем поможет обед правильного объема
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Избежать дневной сонливости после обеда поможет грамотно собранная тарелка, в составе которой есть белки, полезные жиры и сложные углеводы. Об этом «Известиям» рассказала нутрициолог Марина Косенкова.

Специалист объяснила, что сонливость после еды — это реакция организма на неправильное питание и сбои в режиме дня. При этом, если обед состоит из быстрых углеводов, желание спать усиливается. По словам эксперта, дневной прием пищи должен быть собран из продуктов, богатых белками, полезными жирами и сложными углеводами. Она объяснила, что белок дает чувство насыщения и выравнивает скорость поступления энергии, жиры продлевают чувство сытости, а сложные углеводы отдают энергию постепенно, помогая избежать резких скачков сахара.

Помимо этого, Косенкова рассказала, что витамины группы B поддерживают нервную систему, магний помогает нервно-мышечной регуляции и снижает уровень стресса, а железо предотвращает анемию и возникающую на ее фоне вялость.

Нутрициолог добавила, что не менее важен и размер порции. По ее словам, оптимальный объем обеда составляет от 400 до 600 граммов. При этом чрезмерно большое количество еды может стать причиной спада энергии. Кроме того, важно есть в спокойном темпе, поскольку мозгу требуется время, чтобы получить сигнал о насыщении.

«Куриная грудка на гриле, киноа или бурый рис, плюс салат-микс — идеальный вариант обеда. Также хорошими блюдами для дневного приема пищи можно назвать запеченную рыбу со сладким картофелем и брокколи — легко, сытно, и не клонит в сон», — рассказала специалист.

Он добавила, что на самочувствие в течение дня негативно влияет недосып, хронический стресс, нехватка свежего воздуха и редкие перерывы на разминку. Помимо этого, важно избегать обезвоживания, выпивая до и после еды по стакану воды. Избавиться от сонливости помогут короткая прогулка, проветривание, а также чашка зеленого чая или кофе без добавления сахара.

Ранее россиянам назвали способы поддерживать концентрацию в пасмурную погоду.

