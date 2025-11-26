Психолог рассказал, какие стадии проходит любовь

Любовь чаще всего проходит семь ступеней развития, первая — конфетно-букетный период, который длится от шести месяцев до двух лет. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

По его словам, для этого отрезка характерна идеализация партнера. После этого наступает фаза пресыщения, когда чувства умиротворяются, а за ней — фаза отвращения.

«На фазе отвращения начинаются ссоры, как будто вам дали лупу и вы концентрируетесь на недостатках, которые есть у партнера. Самый легкий и самый плохой выход из этого — это развод. Что плохого? Это то, что вы снова вступаете в конфетно-букетный период с другим партнером. Есть люди, которые только и вращаются на этих трех фазах», — сказал Лунюшин.

Следующим этапом наступает терпение, когда ссоры больше не носят фатальный характер, продолжил психолог. Следом идут фазы долга и уважения, а также дружбы.

Практикующий психолог Марина Склярова до этого рассказала «Газете.Ru», что чувство влюбленности всегда имеет яркое начало и подразумевает вспышку эмоций и момент идеализации, когда мы наделяем партнера всеми качествами, о которых мечтали, создавая пропасть между реальным человеком и придуманным образом. Этот механизм родом из детства, уточнила она.

