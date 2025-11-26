На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказал, какие стадии проходит любовь

Психолог Лунюшин: конфетно-букетный период является первой фазой любви
true
true
true
close
ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Любовь чаще всего проходит семь ступеней развития, первая — конфетно-букетный период, который длится от шести месяцев до двух лет. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

По его словам, для этого отрезка характерна идеализация партнера. После этого наступает фаза пресыщения, когда чувства умиротворяются, а за ней — фаза отвращения.

«На фазе отвращения начинаются ссоры, как будто вам дали лупу и вы концентрируетесь на недостатках, которые есть у партнера. Самый легкий и самый плохой выход из этого — это развод. Что плохого? Это то, что вы снова вступаете в конфетно-букетный период с другим партнером. Есть люди, которые только и вращаются на этих трех фазах», — сказал Лунюшин.

Следующим этапом наступает терпение, когда ссоры больше не носят фатальный характер, продолжил психолог. Следом идут фазы долга и уважения, а также дружбы.

Практикующий психолог Марина Склярова до этого рассказала «Газете.Ru», что чувство влюбленности всегда имеет яркое начало и подразумевает вспышку эмоций и момент идеализации, когда мы наделяем партнера всеми качествами, о которых мечтали, создавая пропасть между реальным человеком и придуманным образом. Этот механизм родом из детства, уточнила она.

Ранее психологи объяснили, как справиться с неразделенной любовью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами