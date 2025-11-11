На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психологи объяснили, как справиться с неразделенной любовью

Pravda.Ru: смена фокуса поможет справиться с неразделенной любовью
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые столкнулись с неразделенной любовью, важно дать себе время на исцеление и постараться сменить фокус. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных психологов.

По их словам, стоит обратить внимание на свою жизнь и находить время на новые встречи и эмоции. Кроме того, помочь в этом вопросе могут разговор с психологом или участие в группах поддержки, работа с самооценкой и спорт.

«Любовь — это не подвиг, а обмен. Пока вы гонитесь за тем, кто не рядом, организм живет в режиме стресса: растет уровень кортизола, нарушается сон и пищевые привычки. Вернуть баланс помогают витамины группы B и омега-3, которые стабилизируют нервную систему и поддерживают гормональный фон», — добавила нутрициолог Анна Гордеева.

Семейный психолог Елена Русинова до этого говорила, что любовь является зрелым чувством, на которое способны осознанные люди, понимающие и принимающие себя. Все остальное можно назвать созависимостью, когда человек находит кого-то похожего на своих родителей, которые удовлетворяли его детские потребности, добавила она.

Ранее психолог рассказала, что разрушает отношения и как сохранить любовь.

