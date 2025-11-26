В Подмосковье врачи спасли мужчину с кровоточащей опухолью в носу

В Подмосковье врачи спасли пациента с кровоточащей опухолью в носу

Врачи Подольской больницы избавили 34-летнего пациента от гигантской опухоли в носу. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент обратился к медикам с жалобами на заложенность носа и кровянистые выделения из правой ноздри. После обследования ему диагностировали доброкачественную опухоль носа, которая разрослась до внушительных размеров.

«С опухолью таких размеров, развившейся за очень короткий промежуток времени, мы столкнулись впервые. Пациенту требовалась операция, которую мы выполнили в тот же день. Используя эндоскопическое оборудование, мы успешно смогли удалить патологические ткани», — рассказал оториноларинголог больницы Андрей Морохай.

После операции мужчину выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье врачи удалили у женщины миому размером с волейбольный мяч.