Россиянам объяснили, как не перепутать воспаление легких с обычной простудой

Воспаление легких или пневмония – это крайне серьезное и опасное заболевание, которое на первых порах есть риск перепутать с обычной простудой. В этом случае человек слишком затягивает с лечением, что грозит тяжелыми последствиями. Чтобы вовремя обратиться за помощью, важно знать основные симптомы болезни, основные из которых – это кашель и боль в груди, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Как правило, болезнь начинается с сухого кашля, который за несколько дней усугубляется и становится влажным, появляется мокрота, причем при бактериальной инфекции она может быть гнойной. Температура при бактериальной пневмонии повышается до 38-40 градусов, при вирусной – до 37,5-38 градусов. В некоторых случаях ее может и не быть, предупреждают эксперты.

Обычно в груди появляется острая тянущая боль, особенно сильно пациент чувствует ее при глубоком вдохе или кашле. Она может отдавать в спину, бока, живот. Все это сопровождается одышкой, нехваткой воздуха, даже самые легкие нагрузки человеку становятся непосильны – например, от ходьбы или попытки подняться по лестнице он начинает задыхаться.

Что касается общего состояния, то выделяют такие симптомы, как слабость, головная боль, тошнота, потеря аппетита. Может наблюдаться тахикардия, у пожилых людей часто путается сознание.

Эксперты предупреждают, что особенно опасна пневмония для стариков и детей до пяти лет – у них болезнь развивается очень быстро, при малейших подозрениях важно как можно скорее обратиться за помощью. Самые тревожные симптомы – это температура выше 39 градусов, которую тяжело сбить, затрудненность дыхания, ощущение удушья, нехватки воздуха, кашель с кровью, спутанность сознания и бледная кожа.

Напомним, до этого внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев сообщил о росте случаев внебольничной пневмонии. По его данным на 12 ноября зарегистрировано 629 случаев на 100 тысяч населения. При этом по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения, отметил Авдеев. Среди симптомов специалист отметил кашель и продукцию мокроты. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.

