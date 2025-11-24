На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как не перепутать воспаление легких с обычной простудой

ОСН: есть риск перепутать внебольничную пневмонию с обычной простудой
true
true
true
close
Freepik

Воспаление легких или пневмония – это крайне серьезное и опасное заболевание, которое на первых порах есть риск перепутать с обычной простудой. В этом случае человек слишком затягивает с лечением, что грозит тяжелыми последствиями. Чтобы вовремя обратиться за помощью, важно знать основные симптомы болезни, основные из которых – это кашель и боль в груди, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Как правило, болезнь начинается с сухого кашля, который за несколько дней усугубляется и становится влажным, появляется мокрота, причем при бактериальной инфекции она может быть гнойной. Температура при бактериальной пневмонии повышается до 38-40 градусов, при вирусной – до 37,5-38 градусов. В некоторых случаях ее может и не быть, предупреждают эксперты.

Обычно в груди появляется острая тянущая боль, особенно сильно пациент чувствует ее при глубоком вдохе или кашле. Она может отдавать в спину, бока, живот. Все это сопровождается одышкой, нехваткой воздуха, даже самые легкие нагрузки человеку становятся непосильны – например, от ходьбы или попытки подняться по лестнице он начинает задыхаться.

Что касается общего состояния, то выделяют такие симптомы, как слабость, головная боль, тошнота, потеря аппетита. Может наблюдаться тахикардия, у пожилых людей часто путается сознание.

Эксперты предупреждают, что особенно опасна пневмония для стариков и детей до пяти лет – у них болезнь развивается очень быстро, при малейших подозрениях важно как можно скорее обратиться за помощью. Самые тревожные симптомы – это температура выше 39 градусов, которую тяжело сбить, затрудненность дыхания, ощущение удушья, нехватки воздуха, кашель с кровью, спутанность сознания и бледная кожа.

Напомним, до этого внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев сообщил о росте случаев внебольничной пневмонии. По его данным на 12 ноября зарегистрировано 629 случаев на 100 тысяч населения. При этом по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения, отметил Авдеев. Среди симптомов специалист отметил кашель и продукцию мокроты. Также могут появляться одышка, кровохарканье и боли в грудной клетке.

Ранее врач объяснил вспышку внебольничной пневмонии среди россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами