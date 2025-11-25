На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Филолог раскрыла примерное количество слов в русском языке

«Грамота.ру»: русский язык включает минимум 200 тысяч слов
true
true
true
close
Shutterstock/Oleg Elkov

Русский язык содержит как минимум 200 тысяч слов. Такие данные привела в беседе с РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» и кандидат филологических наук Ксения Киселева.

Она отметила, что в академическом орфографическом ресурсе «Академос» зафиксировано более 200 тысяч единиц: это не только слова, но и первые части слов вроде «кибер-», «радио-» и «мини-», а также собственные имена. Этот ресурс показывает, как именно пишутся эти единицы.

Киселева подчеркнула, что точное количество слов подсчитать невозможно, поскольку из любого существующего слова можно создать новое: например, из «тарифа» — «тарифище», а из «лавировать» — «вылавировать».

Она добавила, что в «Большом академическом словаре русского языка» описано около 150 тысяч слов с разъяснением значений. Там представлены варианты вроде «дом», «домик», «домичек», «домишко» и «домище». Однако более сложных форм, например глагола с тремя приставками «допереоформить», в словаре пока нет. То же касается и ряда новых слов: «стартап» уже зафиксирован, но производное «стартапер» в толковый словарь пока не включено. Новые оттенки значений у слов «выгорание» и «токсичный» также еще не отражены.

По ее словам, иностранцу для уверенного понимания русской речи в повседневной жизни достаточно уровня B1: это примерно 2–3 тысячи слов и умение составлять из них понятные фразы.

Ранее лингвисты из института имени А.С. Пушкина назвали прилагательное из 55 букв самым длинным словом в русском языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами