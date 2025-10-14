Daily Mail: в японском аэропорту Кансай за 30 лет ни разу не потеряли багаж

Работники японского аэропорта за 30 лет ни разу не потеряли багаж и установили рекорд, пишет Daily Mail.

Аэропорт Кансай, построенный на искусственном острове в Осакском заливе, ежедневно обслуживает миллионы пассажиров и их чемоданов. Только в 2023 году через систему прошло более 10 миллионов единиц багажа, и все — без единой пропажи. За это Кансай восемь раз признавали «Лучшим аэропортом мира по доставке багажа» по версии Skytrax World Airport Awards.

Секрет «японского чуда» — в педантичности. Каждая сумка проверяется трижды, хрупкие предметы доставляются вручную, а если чемодан вдруг намок, сотрудники его аккуратно вытирают. Даже ручки чемоданов разворачивают наружу — чтобы пассажирам было удобнее взять.

Пока Кансай гордится своей точностью, сам аэропорт постепенно тонет. Построенный на двух искусственных островах стоимостью $14 миллиардов, он уже опустился на 11,5 метра — больше, чем инженеры прогнозировали за полвека.

Причина — мягкое морское дно под тяжестью бетонной гигантской структуры. И хотя взлётно-посадочные полосы спроектированы так, чтобы изгибаться во время землетрясений, вода может их разрушить.

Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Японии.