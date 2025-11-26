На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец спустил все деньги матери в казино, пока та спала

Depositphotos

В Петербурге 20-летний молодой человек предстанет перед судом за то, что спустил деньги своей матери в казино. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел, когда мать обвиняемого спала. Юноша воспользовался моментом, взял ее телефон и украл у родительницы 200 тысяч рублей. После этого он стал переводить деньги на другие счета, среди которых был счет аккаунта в онлайн-казино — там он и проиграл большую часть похищенных средств.

Молодого человека обвинили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

До этого россиянин ограбил офис микрозаймов и проиграл деньги в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело о разбое, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее мужчина избил работника казино и устроил погром, потому что игровые автоматы «обманули его».

