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Мужчина избил работника казино и устроил погром, потому что игровые автоматы «обманули его»

Британец избил сотрудника казино, утверждая, что его обманули игровые автоматы
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Police Department

В Англии мужчина избил работника казино, потому что игровые автоматы «лгали ему», пишет Daily Mail.

Константин Лупо из Уиднеса признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью, умышленном уничтожении имущества и незаконном хранении холодного оружия после инцидента, произошедшего в казино. Во время вспышки ярости он сначала разбил пять игровых автоматов барным стулом, а затем напал с ножом на сотрудника казино.

Инцидент произошел в одном из игровых залов, когда мужчина, разъяренный тем, что проиграл, начал крушить оборудование. Когда один из работников попытался остановить его, Лупо напал на него, нанеся множественные ножевые ранения в область головы, рук и ног. Очевидцы и другие сотрудники смогли обезвредить нападавшего, удержав его до прибытия полиции.

На суде в Ливерпульском королевском суде мужчина отрицал обвинения, утверждая, что разозлился на автоматы, которые «обманули» его, и что он лишь толкнул пострадавшего, пытавшегося помешать ему уйти. Он отрицал, что использовал нож, но доказательства, включая видео с камер наблюдения и показания свидетелей, говорили об обратном.

В итоге британец был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения.

Ранее американец устроил стрельбу в казино и сам попал в больницу.

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