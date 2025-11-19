На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток забил отца кувалдой из-за нежелания учиться

В Челябинской области сын жестоко расправился с отцом при помощи кувалды
true
true
true
close
РИА Новости

В Челябинской области сын-десятиклассник забил отца кувалдой из-за нежелания учиться. Об этом стало известно URA.RU.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября в городе Карабаш. По данным источника, подросток, выросший в интеллигентной семье, поссорился с отцом из-за проблем с учебой.

Бытовой конфликт закончился потасовкой, в ходе которой сын нанес родителю удары кувалдой. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

«Когда домой вернулись бабушка с дедушкой, он с улыбкой им сообщил, что у них больше нет сына», — отметил инсайдер.

Как сообщается, в настоящее время подросток уже задержан, однако в правоохранительных органах ситуацию пока не комментировали.

До этого россиянин проломил матери череп из-за замечания о его подруге. Инцидент произошел в Кировграде. По версии следствия, 65-летняя мать фигуранта была недовольна подругой сына, о чем рассказала ему. В ответ мужчина четырежды ударил родительницу по голове и лицу. Когда пострадавшая упала, он стал пинать ее ногами. У женщины диагностировали ушиб головного мозга, перелом свода основания черепа и другие тяжелые травмы.

Ранее взрослый сын напал на родителей, отобравших у него кредитную карту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами