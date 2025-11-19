Российский подросток забил отца кувалдой из-за нежелания учиться

В Челябинской области сын жестоко расправился с отцом при помощи кувалды

В Челябинской области сын-десятиклассник забил отца кувалдой из-за нежелания учиться. Об этом стало известно URA.RU.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября в городе Карабаш. По данным источника, подросток, выросший в интеллигентной семье, поссорился с отцом из-за проблем с учебой.

Бытовой конфликт закончился потасовкой, в ходе которой сын нанес родителю удары кувалдой. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

«Когда домой вернулись бабушка с дедушкой, он с улыбкой им сообщил, что у них больше нет сына», — отметил инсайдер.

Как сообщается, в настоящее время подросток уже задержан, однако в правоохранительных органах ситуацию пока не комментировали.

До этого россиянин проломил матери череп из-за замечания о его подруге. Инцидент произошел в Кировграде. По версии следствия, 65-летняя мать фигуранта была недовольна подругой сына, о чем рассказала ему. В ответ мужчина четырежды ударил родительницу по голове и лицу. Когда пострадавшая упала, он стал пинать ее ногами. У женщины диагностировали ушиб головного мозга, перелом свода основания черепа и другие тяжелые травмы.

Ранее взрослый сын напал на родителей, отобравших у него кредитную карту.