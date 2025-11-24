Крысы атаковали автомобили казанцев и попали на видео

В Казани крысы изгрызли автомобили у жилого комплекса и попали на видео

В Казани крысы атаковали автомобили местных жителей, припаркованных во дворе жилого комплекса на Даурской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«На нашествие крыс пожаловались местные жители. Они же сообщают, что грызуны залезают под машины и появляются на детских площадках. Кому-то не повезло настолько, что грызуны испортили воздушный фильтр в авто», — отмечается в публикации.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Регион 116 Казань», видно, что грызун вылезает из автомобиля Kia Seltos в районе правого переднего колеса, некоторое время находится под днищем и перебегает под соседний Nissan Qashqai. На еще одной видеозаписи крыса сидит под автомобилем Lada Granta.

