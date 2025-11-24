На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крысы атаковали автомобили казанцев и попали на видео

В Казани крысы изгрызли автомобили у жилого комплекса и попали на видео
true
true
true

В Казани крысы атаковали автомобили местных жителей, припаркованных во дворе жилого комплекса на Даурской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«На нашествие крыс пожаловались местные жители. Они же сообщают, что грызуны залезают под машины и появляются на детских площадках. Кому-то не повезло настолько, что грызуны испортили воздушный фильтр в авто», — отмечается в публикации.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Регион 116 Казань», видно, что грызун вылезает из автомобиля Kia Seltos в районе правого переднего колеса, некоторое время находится под днищем и перебегает под соседний Nissan Qashqai. На еще одной видеозаписи крыса сидит под автомобилем Lada Granta.

Ранее в Уфе у зоозащитника угнали «Ниву» с совой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами