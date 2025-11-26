На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вернувшийся из командировки россиянин напал на супругу, недовольную его пьянством

В Пензенской области мужчина напал на жену из-за ее недовольства его пьянством
true
true
true
close
Shutterstock

В Пензенской области 60-летний местный житель предстанет перед судом за покушение на расправу над супругой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как уточнили правоохранители, все началось с возвращения подозреваемого домой после длительной командировки. Мужчина принялся употреблять спиртное, что вызвало у его супруги недовольство. Женщина сделала мужу замечание, чем спровоцировала конфликт.

«В ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал душить потерпевшую, высказывая угрозы. Женщина сумела оттолкнуть нападавшего, покинула место происшествия и обратилась в правоохранительные органы», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. За вменяемое преступление подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Москве ревнивый полицейский напал с ножом на бывшую жену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами