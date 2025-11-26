Вернувшийся из командировки россиянин напал на супругу, недовольную его пьянством

В Пензенской области мужчина напал на жену из-за ее недовольства его пьянством

В Пензенской области 60-летний местный житель предстанет перед судом за покушение на расправу над супругой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как уточнили правоохранители, все началось с возвращения подозреваемого домой после длительной командировки. Мужчина принялся употреблять спиртное, что вызвало у его супруги недовольство. Женщина сделала мужу замечание, чем спровоцировала конфликт.

«В ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал душить потерпевшую, высказывая угрозы. Женщина сумела оттолкнуть нападавшего, покинула место происшествия и обратилась в правоохранительные органы», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. За вменяемое преступление подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

