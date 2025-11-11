На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве ревнивый полицейский напал с ножом на бывшую жену

Полицейский из Москвы ударил ножом бывшую жену на глазах у маленького сына
Depositphotos

Полицейский-водитель из Москвы напал с ножом на бывшую жену. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 10 ноября, возле дома на улице Юных Ленинцев. В тот момент женщина вела из детсада младшего сына. Глава семейства, 37-летний сержант из ОМВД по району Зябликово, подкараулил мать с ребенком у подъезда и ударил ее ножом в шею. Из последних сил женщина дошла до ближайшего магазина, откуда ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавший усадил сына в машину и повез в сторону МКАДа, но после переговоров с родственниками вернул его родителям бывшей жены. После чего мужчину задержали. Оказалось, что он стал готовиться к нападению на экс-супругу после того, как увидел ее нового избранника. Сотрудник полиции тяжело переживал развод, случившийся в прошлом году, обратился к психотерапевту, но это не помогло. Ведется следствие.

Ранее россиянин избил жену и выбил ей ногой зубы из-за ревности.

