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В Волгоградской области 15-летний школьник зарубил отца топором после ссоры

В Волгоградской области подростка задержали за убийство отца топором
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Depositphotos

Подростка из Волгоградской области подозревают в нападении на отца с топором. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Светлоярском районе региона. По версии следствия, 15-летний молодой человек повздорил с отцом, во время конфликта он схватился за топор и нанес не менее десяти ударов по голове. Затем юноша собрал свои вещи, документы и деньги, и скрылся с места происшествия.

«Первым делом он предпринял попытку изменить свою внешность – в одной из парикмахерских осветлил себе волосы», – сообщается в публикации.

Позже тело мужчины с рублеными ранами обнаружили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Молодого человека задержали в Волгограде. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее тюменец с помощью топора расправился с двумя людьми после спора о половом органе.

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