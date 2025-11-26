На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер актер из сериала «Две судьбы» Всеволод Шиловский

Актер и режиссер Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни
Станислав Красильников/РИА Новости

Актер и режиссер Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Причина смерти Шиловского не называется. Однако, как сообщил SHOT, народный артист РСФСР лечился от тяжелой формы желтухи.

О смерти актера также сообщил сайт mk.ru.

Всеволод Шиловский сыграл десятки ролей в театре и кино, но больше всего запомнился российским зрителям по работам в сериалах «Две судьбы», «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба».

24 ноября стало известно о смерти народной артистки РСФСР Лилии Юдиной. Ее не стало в возрасте 96 лет. В пресс-службе Малого театра заявили, что актриса ушла из жизни 23 ноября, подчеркнув, что это стало невосполнимой утратой для учреждения.

Весь творческий путь Юдиной был связан с этим театром, в котором она служила с 1953 года. Актриса сыграла более 50 ролей, которые были отмечены «присущим ей сценическим обаянием». Среди наиболее ярких ролей — Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу, Абигайль в «Стакане воды» Эжена Скриба, Регина в «Привидении» Генрика Ибсена и др.

Ранее умерла жена одного из богатейших людей мира Ричарда Брэнсона.

