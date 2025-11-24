На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина

Народная артистка РСФСР Лилия Юдина ушла из жизни в возрасте 96 лет
Владимир Астапкович/РИА Новости

В возрасте 96 лет скончалась народная артистка РСФСР Лилия Юдина. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра.

«Скончалась Лилия Витальевна Юдина — народная артистка России, одна из ярчайших звезд отечественного театра и кино», — говорится в публикации.

В пресс-службе заявили, что актриса ушла из жизни 23 ноября, подчеркнув, что это стало невосполнимой утратой для Малого театра.

Весь творческий путь Юдиной был связан с этим театром, в котором она служила с 1953 года. Актриса сыграла свыше 50 ролей, которые были отмечены «присущим ей сценическим обаянием», сказали в пресс-службе.

Среди одних из самых ярких ролей — Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу, Абигайль в «Стакане воды» Эжена Скриба, Регина в «Привидении» Генрика Ибсена, Саша в чеховском «Иванове», сначала Софья, потом Наталья Дмитриевна в «Горе от ума» и многие другие.

Как подчеркнули в пресс-службе, Малый театр всегда будет гордиться тем, что Лилия Юдина семь десятилетий блистала на его сцене.

Прощание с Лилией Юдиной состоится в четверг, 27 ноября, в 14:00 в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Ранее ушел из жизни народный артист России Владимир Симонов.

