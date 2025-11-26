Умерла жена одного из богатейших людей мира Ричарда Брэнсона

Британский миллиардер и владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон собщил о смерти своей супруги — Джоан. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джоан Темплман скончалась в возрасте 80 лет.

«С разбитым сердцем сообщаю о кончине Джоан, моей жены и партнера на протяжении 50 лет. Она была самой замечательной мамой и бабушкой», — написал миллиардер под постом с фотографией.

Причину смерти своей жены Брэнсон не назвал. Он отметил, что Джоан была очень закрытым человеком, но всегда поддерживала его морально, эмоционально и духовно. Темплман была второй женой бизнесмена. Они узаконили свой брак в 1989 году на частном острове. Пара воспитала двух детей Холли и Сэм.

На момент апреля 2025 года состояние 75-летнего Ричарда Брэнсона насчитывало $2,8 млрд. Его компания Virgin Galactic занимается организацией частных полетов в космос.

Подробнее о личности и жизни Ричарде Брэнсоне читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее компания миллиардера Брэнсона, занимавшаяся запуском спутников, прекратила деятельность.