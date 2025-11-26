На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерла жена одного из богатейших людей мира Ричарда Брэнсона

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон сообщил о смерти своей супруги Джоан
true
true
true
close
Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский миллиардер и владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон собщил о смерти своей супруги — Джоан. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джоан Темплман скончалась в возрасте 80 лет.

«С разбитым сердцем сообщаю о кончине Джоан, моей жены и партнера на протяжении 50 лет. Она была самой замечательной мамой и бабушкой», — написал миллиардер под постом с фотографией.

Причину смерти своей жены Брэнсон не назвал. Он отметил, что Джоан была очень закрытым человеком, но всегда поддерживала его морально, эмоционально и духовно. Темплман была второй женой бизнесмена. Они узаконили свой брак в 1989 году на частном острове. Пара воспитала двух детей Холли и Сэм.

На момент апреля 2025 года состояние 75-летнего Ричарда Брэнсона насчитывало $2,8 млрд. Его компания Virgin Galactic занимается организацией частных полетов в космос.

Подробнее о личности и жизни Ричарде Брэнсоне читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее компания миллиардера Брэнсона, занимавшаяся запуском спутников, прекратила деятельность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами