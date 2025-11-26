На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группа 11-летних школьников надругалась над шестилетним мальчиком

В Испании группа школьников надругалась над шестилетним мальчиком
Jon Nazca/Reuters

В Мадриде правоохранительные органы расследуют случай изнасилования шестилетнего ребенка. Предполагаемые агрессоры — мальчики, которые учатся в той же образовательной организации, но на несколько классов старше жертвы. Об этом сообщает издание El Caso.

По предварительной информации, шестилетний ребенок подвергался нападкам со стороны других детей с начала учебного года, но семья узнала о насилии только после медицинского осмотра, на котором у ребенка выявили множественные травмы и синяки по всему телу. Позже выяснилось, что ребенок подвергся сексуальному насилию.

Родители потерпевшего обратились в полицию. В пресс-службе регионального министерства образования заявили, что держат ситуацию на контроле.

Ранее в Петербурге школьница обвинила подростка в изнасиловании в сауне.

