Таксист выплатит пассажирке моральную компенсацию за мат во время поездки

Жительнице Шадринска присудили компенсацию за поездку с грубым таксистом

Таксист из Курганской области заплатит за моральный ущерб пассажирке. Об этом стало известно Ura.ru.

Жительница Шадринска заказала такси через приложение, но машина приехала с опозданием. Женщина упрекнула водителя за это, а в ответ услышала оскорбления в свой адрес с использованием обсценной лексики.

Таксист грубил и ругался почти всю поездку, что заставило пассажирку потребовать денежную компенсацию.

Вина водителя была доказана при помощи видеозаписи, которую сделала пострадавшая. Также женщина заявила, что водитель не давал ей покинуть автомобиль.

Горожанка оценила ущерб в 50 тыс. рублей, но суд учел факторы разумности и справедливости и ограничился компенсацией в 3000 рублей.

Ранее россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за анекдот.