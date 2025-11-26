В Госдуме рассказали, что нужно для создания условий для детского отдыха

Депутат Самокиш: для создания условий для детского отдыха нужно финансирование

На уровне субъектов уже есть дополнительные меры и льготы, которые материально поддерживают организации, открывающие детские лагеря. Однако для более эффективного решения вопросов также требуется взаимодействие с Минпросвещения РФ. Об этом «Думе ТВ» рассказал зампред Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»).

По словам депутата, сегодня создаются условия, которые дают учреждениям возможность функционировать без риска закрытия в ближайшие 20 лет. Он отметил, что для этого нужно обеспечить дополнительное финансирование, например, через гранты, субсидии или компенсацию стоимости путевок.

Парламентарий добавил, что, хотя комитет ГД по имущественным отношениям и отвечает за создание правовой базы, организация отдыха для детей входит в задачи других структур.

«Наша цель — максимальное количество детей, получающих оздоровление в летний сезон. Для этого нужны деньги, политическая воля регионов и качественная инфраструктура», — объяснил Самокиш.

Депутат также подчеркнул, что необходимо создать стабильную экосистему, которая будет задействовать бизнес, муниципальные и региональные власти для обеспечения безопасного и качественного детского отдыха. По его словам, решение этого вопроса является общей целью.

