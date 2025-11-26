На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, что нужно для создания условий для детского отдыха

Депутат Самокиш: для создания условий для детского отдыха нужно финансирование
true
true
true
close
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

На уровне субъектов уже есть дополнительные меры и льготы, которые материально поддерживают организации, открывающие детские лагеря. Однако для более эффективного решения вопросов также требуется взаимодействие с Минпросвещения РФ. Об этом «Думе ТВ» рассказал зампред Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»).

По словам депутата, сегодня создаются условия, которые дают учреждениям возможность функционировать без риска закрытия в ближайшие 20 лет. Он отметил, что для этого нужно обеспечить дополнительное финансирование, например, через гранты, субсидии или компенсацию стоимости путевок.

Парламентарий добавил, что, хотя комитет ГД по имущественным отношениям и отвечает за создание правовой базы, организация отдыха для детей входит в задачи других структур.

«Наша цель — максимальное количество детей, получающих оздоровление в летний сезон. Для этого нужны деньги, политическая воля регионов и качественная инфраструктура», — объяснил Самокиш.

Депутат также подчеркнул, что необходимо создать стабильную экосистему, которая будет задействовать бизнес, муниципальные и региональные власти для обеспечения безопасного и качественного детского отдыха. По его словам, решение этого вопроса является общей целью.

Ранее в Госдуме раскрыли последствия сокращения летних каникул для школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами