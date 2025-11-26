На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мизулина потребовала запретить продажу «запрещенки» на маркетплейсах

Мизулина обратилась в ФСБ из-за продажи запрещенных веществ на маркетплейсах
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в ФСБ, МВД России и Ростехнадзор с требованием запретить продажу на маркетплейсах наркотических средств, взрывоопасных, ядовитых веществ в жидкой и твердой формах. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе с агентством она отметила, что «Лига безопасного интернета» ежедневно получает обращения от россиян, связанные с деятельностью маркетплейсов. По ее словам, на интернет-площадках встречаются товары, запрещенные в России. В частности, были обнаружены карточки с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом и пр. Мизулина обратила внимание, что запрещенные вещества может купить кто угодно, даже несовершеннолетние.

Кроме того, некоторые объявления связаны с небезопасными таблетками для похудения, которые продаются под видом печенья, конфет и других товаров.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой обращение с просьбой ограничить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха, обладающего психоактивным действием. По словам парламентария, в его адрес поступило множество жалоб от родителей, чьи дети приобретают на онлайн-площадках так называемые пьяные орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные реакции организма. Хамзаев отметил, что содержащиеся в продукте токсичные вещества оказывают негативное влияние на нервную систему.

Ранее россиянам рассказали об опасности для здоровья детей игрушек с маркетплейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами