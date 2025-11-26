Мизулина потребовала запретить продажу «запрещенки» на маркетплейсах

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в ФСБ, МВД России и Ростехнадзор с требованием запретить продажу на маркетплейсах наркотических средств, взрывоопасных, ядовитых веществ в жидкой и твердой формах. Об этом пишет РИА Новости.

В беседе с агентством она отметила, что «Лига безопасного интернета» ежедневно получает обращения от россиян, связанные с деятельностью маркетплейсов. По ее словам, на интернет-площадках встречаются товары, запрещенные в России. В частности, были обнаружены карточки с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом и пр. Мизулина обратила внимание, что запрещенные вещества может купить кто угодно, даже несовершеннолетние.

Кроме того, некоторые объявления связаны с небезопасными таблетками для похудения, которые продаются под видом печенья, конфет и других товаров.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой обращение с просьбой ограничить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха, обладающего психоактивным действием. По словам парламентария, в его адрес поступило множество жалоб от родителей, чьи дети приобретают на онлайн-площадках так называемые пьяные орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные реакции организма. Хамзаев отметил, что содержащиеся в продукте токсичные вещества оказывают негативное влияние на нервную систему.

