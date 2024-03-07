Россиянам рассказали об опасности для здоровья детей игрушек с маркетплейсов

При покупке игрушек для ребенка нужно проверять само изделие и изучать информацию на упаковке, считает кандидат юридических наук, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. На товаре должна быть информация о производителе и адрес предприятия. Некачественнее игрушки могут быть опасны для детей, предупредил он в беседе с телеканалом «360».

Роскачество на днях опубликовало результаты исследования 20 торговых марок детских игрушек в виде кукол-моделей. Эксперты обнаружили одну поддельную куклу, а некоторые экземпляры не прошли проверку на качество крепления волос. Игрушки контактируют с кожей детей, ребенок также может облизать изделие, поэтому такие характеристики, как краска на кукле или плохо закрепленные волосы могут представлять угрозу, подчеркнул юрист.

«Методика Роскачества заслуживает не только внимания, но и поощрения. Потому что исследуют не только базовые вещи, связанные с токсикологией, но и прочие параметры, которые так или иначе влияют на безопасность изделия для ребенка», — добавил он.

Павлов посоветовал покупать игрушки в хороших магазинах, и назвал рынки и маркетплейсы основными каналами продажи некачественных или нелегальных игрушек. По его словам, на таких площадках игрушки продаются без надлежащей сертификации и декларации.

До этого Роскачество выявило у 89% исследуемых образцов игрушек Хагги Вагги превышение уровня опасного вещества фенола в несколько раз.

Ранее россиянам рассказали об опасных для психики и поведения детей игрушках.