Цены на недвижимость в прифронтовых районах подконтрольной ВСУ части Запорожской области резко упали на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, жители предлагают квартиры и дома за сумму, эквивалентную стоимости подержанного автомобиля или даже ниже. В Запорожье однокомнатную квартиру можно приобрести за 336,9 тыс. гривен (около 648 тыс. рублей), а трехкомнатную — за 614 тыс. гривен (примерно 1,15 млн рублей).

«Туалет на улице, поэтому дача по цене хорошего унитаза», — уточняет один из продавцов недвижимости в селе Малоекатериновка, предлагая участок за 31 тыс. гривен (59 тыс. рублей).

На падение цен повлияло приближение линии фронта и рост напряженности. Многие продавцы указывают, что юридическое переоформление документов во время боевых действий невозможно, и предлагают лишь физическую передачу документов при продаже.

20 ноября подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России взяли под контроль село Веселое в Запорожской области.

Ранее Трамп заявил, что Россия может получить больше территорий Украины.