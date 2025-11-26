На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Недвижимость в прифронтовых районах Запорожской области продают за бесценок

РИА: жители Запорожской области распродают квартиры и дома по низким ценам
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Цены на недвижимость в прифронтовых районах подконтрольной ВСУ части Запорожской области резко упали на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, жители предлагают квартиры и дома за сумму, эквивалентную стоимости подержанного автомобиля или даже ниже. В Запорожье однокомнатную квартиру можно приобрести за 336,9 тыс. гривен (около 648 тыс. рублей), а трехкомнатную — за 614 тыс. гривен (примерно 1,15 млн рублей).

«Туалет на улице, поэтому дача по цене хорошего унитаза», — уточняет один из продавцов недвижимости в селе Малоекатериновка, предлагая участок за 31 тыс. гривен (59 тыс. рублей).

На падение цен повлияло приближение линии фронта и рост напряженности. Многие продавцы указывают, что юридическое переоформление документов во время боевых действий невозможно, и предлагают лишь физическую передачу документов при продаже.

20 ноября подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России взяли под контроль село Веселое в Запорожской области.

Ранее Трамп заявил, что Россия может получить больше территорий Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами