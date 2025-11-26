В России резко потеряли востребованность туры внутри страны

Туры по России в этом году упали на пятое место по доле на рынке турпутевок

Количество заявок и проданных туров на российские курорты в этом году значительно сократилось. Если в 2023 и 2024 году они занимали второе место по доле на рынке турпутевок, то в этом году по итогам туристического сезона спустились на пятое место. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе агрегатора Турвизор.

Впереди оказалась не только Турция, традиционный лидер по продажам, на которую приходится практически каждый третий тур из России (30,1%), но и Египет (18%), Таиланд (11,6%) и ОАЭ (10%).

На данный момент на внутрироссийские туры приходится лишь 9,1% от всех бронирований, что меньше прошлогоднего значения 13,7% и позапрошлогодних 14%.

Основным курортом, на который продаются турпутевки в России, является Сочи. Практически каждая вторая путевка по внутрироссийскому направлению приобретается на этот курорт Черного моря. В топ также вошли Санкт-Петербург (15,6% доля по внутрироссийским турам), Кавказские Минеральные Воды (9,2%), Калининградская область (6,7%) и Дагестан (3,9%).

Эксперты Турвизора связывают подобное снижение в том числе с экономическими факторами, которые влияют на предпочтения туристов.

Во-первых, туроператоры перераспределили чартерные рейсы в пользу зарубежных направлений как более выгодных.

Во-вторых, стоимость перелета в Сочи остается относительно доступной для россиян, но стоимость проживания в местных отелях от четырех звезд и выше существенно превышает многие зарубежные направления, из-за чего общая стоимость туров является либо сопоставимой, либо еще дороже.

«Например, средняя стоимость недельного отдыха в Сочи в пятизвездочном отеле этим летом превысила 200 тысяч рублей за путевку на двоих, что выше туров с аналогичным уровнем звездности отелей в Аланье или Мармарисе. Для сравнения: средняя стоимость недельного тура на двоих с проживанием в пятизвездочном отеле Дубая лишь немного превышает уровень Сочи и составила 210 тысяч рублей. При этом во многих зарубежных, в частности турецких, отелях премиального уровня намного чаще распространен формат all-inclusive, поэтому фактическая разница в стоимости отдыха еще выше за счет дополнительных трат на питание», — говорится в исследовании.

