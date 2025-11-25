На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нидерландское СМИ отказалось публиковать материалы в соцсети X

Телерадиокомпания NOS прекратит публикацию в соцсети X из-за дезинформации в ней
true
true
true
close
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Телерадиокорпорация NOS, базирующаяся в Нидерландах, отказалась от размещения своих материалов в соцсети Х в связи с неограниченным распространением оскорбительных и дезинформирующих комментариев ее пользователей. Об этом говорится в официальном заявлении вещателя.

«Телерадиокорпорация NOS и ее программа Nieuwsuur прекратили публиковать информацию на платформе X», — сообщили в компании.

В тексте заявления говорится, что платформа предпринимателя Илона Маска перестала соответствовать видению руководства NOS того, в каком свете должны быть представлены новости вещателя с помощью социальных сетей.

В компании уточнили, что публикация материалов в X лишь способствует дальнейшему распространению оскорблений и дезинформации. Отмечается, что телерадиокомпания может пересмотреть свое решение при условии корректировки внутренней политики соцсети.

До этого издание La Vanguardia отказалось от размещения ссылок на свои материалы в соцсети X из-за неоднозначной политики Маска. В своем заявлении журналисты подчеркнули, что соцсеть нарушает права человека, потворствует дискриминации этнических меньшинств, женоненавистничеству и расизму. Все перечисленное, по мнению La Vanguardia, на платформе приобретает вирусную популярность, что только на руку владельцу компании Илону Маску.

Ранее в Шотландии обвинили Илона Маска в попытках «подорвать общественное единство».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами