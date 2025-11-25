Нидерландское СМИ отказалось публиковать материалы в соцсети X

Телерадиокомпания NOS прекратит публикацию в соцсети X из-за дезинформации в ней

Телерадиокорпорация NOS, базирующаяся в Нидерландах, отказалась от размещения своих материалов в соцсети Х в связи с неограниченным распространением оскорбительных и дезинформирующих комментариев ее пользователей. Об этом говорится в официальном заявлении вещателя.

«Телерадиокорпорация NOS и ее программа Nieuwsuur прекратили публиковать информацию на платформе X», — сообщили в компании.

В тексте заявления говорится, что платформа предпринимателя Илона Маска перестала соответствовать видению руководства NOS того, в каком свете должны быть представлены новости вещателя с помощью социальных сетей.

В компании уточнили, что публикация материалов в X лишь способствует дальнейшему распространению оскорблений и дезинформации. Отмечается, что телерадиокомпания может пересмотреть свое решение при условии корректировки внутренней политики соцсети.

До этого издание La Vanguardia отказалось от размещения ссылок на свои материалы в соцсети X из-за неоднозначной политики Маска. В своем заявлении журналисты подчеркнули, что соцсеть нарушает права человека, потворствует дискриминации этнических меньшинств, женоненавистничеству и расизму. Все перечисленное, по мнению La Vanguardia, на платформе приобретает вирусную популярность, что только на руку владельцу компании Илону Маску.

Ранее в Шотландии обвинили Илона Маска в попытках «подорвать общественное единство».