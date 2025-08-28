В Шотландии обвинили Илона Маска в попытках «подорвать общественное единство»

Власти Шотландии обвиняют Илона Маска в дезинформации об аресте девочки с ножом

Первый министр Шотландии Джон Суинни раскритиковал американского миллиардера Илона Маска, обвинив его в распространении ложной информации об инциденте, произошедшем в городе Данди. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет об аресте 12-летней девочки, которая якобы защищалась с ножом и топором от мигранта, снимавшего ее на камеру.

Общественное негодование было вызвано тем, что полиция 23 августа задержала школьницу за незаконное ношение оружия, а снимавшего ее оставила на свободе. Илон Маск в своих публикациях в соцсети X заявил, что девочка и другие молодые люди на видео подвергались риску сексуального насилия.

«Полиция Шотландии выпустила предупреждение о преднамеренной дезинформации, которая используется для нагнетания страха в обществе... Но такие люди, как Илон Маск, распространяя дезинформацию об этом случае, пытаются подорвать общественное единство, и это совершенно неприемлемо», — заявил Суинни.

27 августа шотландская полиция выяснила, что снимавшие девочку на видео мигранты оказались супружеской парой из Болгарии, и расследование не выявило с их стороны каких-либо нарушений закона.

