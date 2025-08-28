На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Шотландии обвинили Илона Маска в попытках «подорвать общественное единство»

Власти Шотландии обвиняют Илона Маска в дезинформации об аресте девочки с ножом
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Первый министр Шотландии Джон Суинни раскритиковал американского миллиардера Илона Маска, обвинив его в распространении ложной информации об инциденте, произошедшем в городе Данди. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет об аресте 12-летней девочки, которая якобы защищалась с ножом и топором от мигранта, снимавшего ее на камеру.

Общественное негодование было вызвано тем, что полиция 23 августа задержала школьницу за незаконное ношение оружия, а снимавшего ее оставила на свободе. Илон Маск в своих публикациях в соцсети X заявил, что девочка и другие молодые люди на видео подвергались риску сексуального насилия.

«Полиция Шотландии выпустила предупреждение о преднамеренной дезинформации, которая используется для нагнетания страха в обществе... Но такие люди, как Илон Маск, распространяя дезинформацию об этом случае, пытаются подорвать общественное единство, и это совершенно неприемлемо», — заявил Суинни.

27 августа шотландская полиция выяснила, что снимавшие девочку на видео мигранты оказались супружеской парой из Болгарии, и расследование не выявило с их стороны каких-либо нарушений закона.

Ранее в Британии испугались наплыва мигрантов из-за кризиса во Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами