Россиянин избивал дочь металлическим прутом, ставил на горох и попал под статью

На Кубани отец бил дочь металлическим прутом и ставил на горох

В Краснодарском крае в отношении 32-летнего местного жителя возбуждены два уголовных дела по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей» УК РФ. Жертвами мужчины стали его десятилетняя дочь и восьмилетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Нигде не работающий отец унижал детей, систематически применял физическое насилие к ним, используя при этом электрошокер. Девочку он систематически бил, в том числе металлической палкой, и, чтобы скрыть от окружающих синяки, не пускал последнюю в школу, за непослушание в качестве наказания заставлял стоять на коленях на горохе», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее свердловчанку уличили в истязании детей и пренебрежении их обязанностями.