Свердловчанку уличили в истязании детей и пренебрежении их потребностями

Жительница Каменска-Уральского душила пятилетнего сына и избивала 11-летнюю дочь. Об этом Ura.ru рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы отца детей.

Адвокат утверждает, что супруги развелись из-за измены женщины. После развода она подала на алименты и стала их получать, хотя дети на самом деле остались с отцом. По словам юриста, мать не участвует в их воспитании, нигде не работает и часто злоупотребляет алкоголем.

Ее бывший муж подал в суд, чтобы определить постоянное место жительства детей, и нанял адвоката. Во время подготовки к суду Сергей узнал, что женщина не раз применяла к детям физическую силу.

Однажды женщина вместе с детьми пошла к знакомому, где в присутствии детей распивала спиртные напитки. Когда ее пятилетний сын бросил в кого-то из присутствующих CD-диск, мать схватила ребенка за шею и принялась его душить. Ребенка спасли мужчины, которые были рядом.

Женщина отрицает обвинения. Адвокат уже обратился в Следственный комитет, чтобы инициировать проверку по этому делу.

Ранее россиянка попала под суд за то, что сажала сына на цепь и избивала его скалкой.