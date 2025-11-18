Девушка избила работницу иркутского алкомаркета, приревновав к ней возлюбленного

В Иркутской области девушка приревновала возлюбленного к работнице алкомаркета и напала на нее. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 7 ноября в магазине, расположенном в микрорайоне Березовый в рабочем поселке Маркова. Одна из посетительниц торговой точки накинулась на сотрудницу и уронила ее на пол. Работница алкомаркета получила травмы, а агрессорша скрылась с места происшествия. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, она до сих пор находится в больнице.

Правоохранители установили и задержали подозреваемую, ею оказалась 21-летняя девушка. По ее словам, она приревновала возлюбленного к сотруднице магазина и это привело к потасовке. Избранник нападавшей сообщил, что предшествовало случившемуся — он рассказал девушке о том, что работница алкомаркета к нему «приставала».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

