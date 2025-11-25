На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендир главного информационного агентства Белоруссии ушла в отставку

Гендир БелТА Акулович ушла в отставку в связи со сменой работы
Михаил Терещенко/ТАСС

Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства (БелТА) Ирина Акулович покинула свой пост в связи со сменой работы. Указ об освобождении Акулович от обязанностей подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, о чем сообщается на сайте главы государства.

БелТА является унитарным предприятием и полностью принадлежит государству.

Акулович родилась в Могилеве в 1974 году. По собственному признанию, в журналистику она попала случайно. С 2009 года до 2018 года она работала директором государственной телерадиокомпании «Могилев».

В 2012 году она получила звание заслуженного журналиста Белоруссии. Оно было присуждено ей за создание уникальной национальной школы мультимедийной журналистики, подготовку высокопрофессиональных кадров для работы во всех информационных средах и развитие кросс-медийных проектов.

В 2018 году Лукашенко назначил ее первой женщиной-руководительницей БелТА, указав среди причин своего выбора понимание журналисткой его политики.

Ранее Лукашенко назвал работу президентом Белоруссии не женским делом.

