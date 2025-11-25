На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин попросил у односельчанина денег в долг и получил ножом в грудь

В Тюменской области мужчина попросил у односельчанина денег и получил удар ножом
true
true
true
close
ГУ МВД России по Тюменской области

В Тюменской области 49-летний мужчина попросил у односельчанина денег в долг и получил удар ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в селе Новая Заимка. Предварительно, местный житель пришел в гости к знакомому и просил у него денег взаймы, однако тот отказал. Поле этого гость заявил, что никуда не уйдет, пока не получит свой займ, и между мужчинами началась ссора.

В ходе конфликте хозяин жилища схватил со стола кухонный нож и ударил гостя в область груди. После этого пострадавший выбежал на улицу и вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у него резаную рану грудной клетки, фельдшер сообщил о случившемся в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.15 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Фигуранта отпустили под обязательство о явке. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее россиянин ударил беременную жену ножом в живот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами