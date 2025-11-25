Россиянин попросил у односельчанина денег в долг и получил ножом в грудь

В Тюменской области 49-летний мужчина попросил у односельчанина денег в долг и получил удар ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в селе Новая Заимка. Предварительно, местный житель пришел в гости к знакомому и просил у него денег взаймы, однако тот отказал. Поле этого гость заявил, что никуда не уйдет, пока не получит свой займ, и между мужчинами началась ссора.

В ходе конфликте хозяин жилища схватил со стола кухонный нож и ударил гостя в область груди. После этого пострадавший выбежал на улицу и вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали у него резаную рану грудной клетки, фельдшер сообщил о случившемся в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.15 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Фигуранта отпустили под обязательство о явке. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

