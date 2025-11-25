На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин ударил беременную жену ножом в живот

В Ставрополье мужчина ударил беременную жену ножом в живот
В Ставрополье 42-летний мужчина поссорился с 25-летней беременной женой и ударил ее ножом в живот. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 ноября в станице Александрийской. Супруги поссорились из-за ревности — в этот момент они находились в процессе развода. В ходе конфликта мужчина ударил свою беременную жену ножом в живот, а затем скрылся с места. Девушка смогла сама вызвать скорую помощь, и врачам удалось сохранить беременность и жизнь пострадавшей.

Супруга девушки обвинили по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. Расследование продолжается.

Ранее пьяный спор рязанских супругов о Сергее Есенине чуть не обернулся поножовщиной.

