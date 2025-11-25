На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка семь лет проходила с иглой, которую в ней забыли во время кесарева сечения

РЕН ТВ: в Абакане женщина семь лет ходила с иглой, которую в ней забыли врачи
close
Depositphotos

В Абакане врачи забыли внутри женщины иглу во время кесарева сечения. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Родственники женщины предполагают, что инцидент произошел после родов в 2018 году — тогда ей провели кесарево сечение и, вероятно, забыли в пациентке иглу, когда зашивали рану. При этом на рентгеновских снимках и УЗИ, которые ей делали после этого, иглы видно не было.

Инородный предмет обнаружили лишь три месяца назад после того, как женщина упала и ударилась спиной — на новом снимке стало четко видно хирургическую иглу. По версии врачей перинатального центра, иглу в женщине могли забыть не в 2018, а в 2013 году — также во время родов. Сложно точно определить, сколько времени игла провела в теле женщины.

Муж пострадавшей заявил, что семья потеряла доверие к медицинской организации и намерена судиться. Врачи, в свою очередь, предложили провести операцию по извлечению иглы — она до сих пор в женщине.

Ранее у московского подростка чуть не взорвалась почка из-за ошибки врачей.

