У московского подростка чуть не взорвалась почка из-за ошибки врачей

В Москве врачи забыли достать дренажные трубки, когда проводили 15-летнему мальчику операцию на почке. Как пишет Telegram-канал Baza, медицинскую процедуру проводили в клинике Европейского медицинского центра.

«15-летний Максим лег на операционный стол в клинике Европейского медицинского центра с проблемами почек: урина текла в обратную сторону. Для исправления патологии ему соединили мочеточник с мочевым пузырём. Спустя месяц после операции Максиму удалили трубку для отвода мочи», - говорится в сообщении.

Вскоре у юноши разболелся бок и подскочило давление, почка раздулась. Однако врачи Европейского медицинского центра и отпустили Максима домой, сказав матери, что так бывает после операции.

Через пару месяцев боли не прошли и стали невыносимыми. Максиму провели новую операцию в той же клинике, так как «прооперированный ранее мочеточник полностью зарос». Подростку сделали прокол в спине и вывели через него новую трубку.

При этом состояние Максима не улучшалось и мать приняла решение показать его другим врачам. В другой больнице выяснилось, что у него внутри остались две трубки, которые забыли убрать.

«В ходе очередной операции медики извлекли инородные предметы», — уточняет Baza.

Теперь подросток не может посещать школу и ему может понадобиться пересадка почки. Мать Максима подала в суд на Европейский медицинский центр и требует компенсацию в 100 млн рублей. Клиника своей вины не признает.

