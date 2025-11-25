На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина из США признан старейшим водителем автобуса в мире

UPI: 95-летний водитель автобуса в США попал в Книгу рекордов Гиннесса
cityofwichitafalls/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из США признан самым старым водителем автобуса в мире, пишет UPI.

Житель Техаса Рэймонд Хагер, которому исполнилось 95 лет, был официально признан самым старшим действующим водителем автобуса в мире. Он работает в системе общественного транспорта Falls Ride в городе Уичита-Фолс уже около 27 лет.

По словам Хагера, водить он начал еще в 14 лет и с юности полюбил большие машины. Стать автобусным водителем он решил в зрелом возрасте и продолжает работать до сих пор.

Изначально мужчина планировал уйти на пенсию в 95 лет, но теперь говорит, что будет продолжать работать столько, сколько позволит здоровье.

Городские власти Уичита-Фолс отметили достижение мужчины, объявив 18 ноября Днем Рэймонда Хагера.

«Благодарен за такое везение. Маленький деревенский мальчик — и добиться такого», — поделился американец.

