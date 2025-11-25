Россиянин купил игрушечный пистолет, начал целиться в сына, а затем разгромил магазин

В Перми мужчина пришел в магазин, приобрел там игрушечный автомат, а затем устроил погром. Инцидент попал на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

Все произошло в магазине в доме №59 по улице Стахановская. По словам продавца, покупатель пришел в магазин с сыном-дошкольником. Мужчина приобрел игрушечный автомат и сразу стал целиться в ребенка. Работница торговой точки сделала ему замечание, чем спровоцировала агрессию.

На кадрах видно, как покупатель начинает ругаться и кричать, сбрасывать с витрин товары, опрокидывает стеллаж со снеками, а затем покидает магазин.

Ранее во Владивостоке женщина разгромила цветочный магазин и попала на видео.