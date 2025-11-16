Во Владивостоке женщина разгромила цветочный магазин и попала на видео

Во Владивостоке женщина устроила погром в цветочном магазине, сообщил Telegram-канал «Новости Приморья».

Инцидент произошел 15 ноября в торговой точке на Партизанском проспекте. По словам собственника, в цветочный салон зашла женщина, которая попросила флориста зарядить телефон.

«Потом в магазин зашли девушки. Женщина начала оскорблять их, а следом и флориста. Начала все громить, напала на флориста», — рассказал владелец пострадавшего бизнеса.

На место вызвали специализированную бригаду скорой помощи и полицию. Во время задержания злоумышленница едва не выбила глаз силовику, а также оскорбляла стражей порядка. Оказалась, что ее уже задерживали на прошлой неделе. Тогда женщина хулиганила в подъезде дома на улице Сабанеева.

В полиции Приморья заявили о задержании 32-летней уроженки Дальнегорска, находившейся в нетрезвом состоянии. Ее привлекли административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ и передали медикам.

«По факту нанесения телесных повреждений сотруднице цветочного салона проводятся проверочные мероприятия. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного потерпевшей», — говорится в сообщении ведомства.

