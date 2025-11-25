На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минпросвещения РФ ответили на слухи о появлении «парт позора» в школах

Минпросвещения РФ: новости о появлении «парт позора» в школах являются фейком
close
Школа №1210, г. Москва

В Минпросвещения РФ опровергли информацию о том, что в российских школах могут появиться «парты позора» для провинившихся детей. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Подобные фейки дискредитируют деятельность государственных органов власти и вводят граждан в заблуждение», — говорится в сообщении министерства.

В сети появилась информация, что депутат Госдумы направил письмо в адрес руководства Минпросвещения России с инициативой по внедрению воспитательной практики «Парта позора — дети недостойных». Это письмо было якобы подписано заместителем министра просвещения Александром Бугаевым. В ведомстве подчеркнули, что никогда не рассматривали и не обсуждали возможность установления в образовательных учреждениях «парт позора». Отмечается, что министерство и его сотрудники не получали подобных обращений.

До этого mk.ru сообщал, что в украинских школах начали использовать «парты позора» в качестве метода воздействия на детей, чьи отцы самовольно покинули воинскую службу. По данным источника, надпись на таких партах гласит: «Я буду здесь, пока мой отец не вернется после самовольного ухода из своей воинской части».

Ранее уволенная за пост о русском языке учительница обратилась к Зеленскому.

